При поддержке АО «ММТП» в Мурманске прошёл детский турнир по хоккею с шайбой

При поддержке Мурманского морского торгового порта в столице Кольского Заполярья прошел турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2009 – 2010 года рождения на приз «Учебно-спортивного центра». На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов и помощник генерального директора АО «ММТП» Светлана Рудакова.

«Победа – это не всегда первое место. Победа – это когда после каждой тренировки, каждого турнира и игры вы становитесь лучше. И тогда, я вас уверяю, вы добьётесь выдающихся результатов!», – подчеркнул в своем обращении к командам министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов.

На протяжении двух дней на арене Ледового дворца сильнейшие команды юных хоккеистов 2009-2010 годов рождения боролись за первенство в престижном турнире. В соревнованиях приняли участие ребята из Мурманска («КСШОР», «КСШОР-2», «Ледокол», «ДЮСШ-6»), Североморска («ДЮСШ-3»), Оленегорска («Горняк»), Апатитов («Дрозд-Хибины») и Туломы («Кольский Север»).

«Любые соревнования – это возможность проявить себя. Именно поэтому Мурманский морской торговый порт традиционно поддерживает те начинания, которые дают шанс сделать шаг вперед, особенно детям. Вне зависимости от того, какая команда завоюет приз, благодаря турниру все ребята уже стали победителями, потому что выбрали в жизни правильный путь – любви к спорту!» - отметила помощник генерального директора АО «ММТП» Светлана Рудакова.

В заключительный день турнира определились лидеры – «Дрозд-Хибины» и «КСШОР», которые сошлись в финальном матче. Игра была напряженной: в первом периоде вели гости, но уже во втором мурманчане перехватили инициативу и выровняли счет. В конце матча «Дрозд» забил решающий гол и стал победителем турнира. Второе место заняла мурманская команда «КСШОР», а бронзовым призером стала команда «ДЮСШ-3» из Североморска. Все участники получили памятные призы, а победители - заслуженные награды.

Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд 2009 – 2010 года рождения на приз «Учебно-спортивного центра» проводится ежегодно на площадке Ледового дворца. Организатором турнира является Государственное областное унитарное предприятия «Учебно-спортивный центр» при поддержке Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области и Мурманского морского торгового порта.