При поддержке АО «ММТП» в Мурманске прошли соревнования на призы Ларисы Кругловой

В минувшие выходные при поддержке Мурманского морского торгового порта состоялись XVII соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта России призер Олимпийских Ларисы Кругловой. Ежегодные спортивные состязания проходили на площадке Мурманского легкоатлетического манежа. Почетными гостями турнира стали, в том числе, призер Олимпийских игр Олеся Зыкина и директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

На традиционные соревнования приехали около 200 молодых легкоатлетов из Мурманской области и Республики Карелия. При этом заявок было еще больше. Перед спортсменами стояла задача преодолеть дистанцию в 60 и 1000 метров , а после - пробежать групповую эстафету 4х200 метров.

Помимо соревновательной части именитые гости провели мастер-класс для юных бегунов, а также выделили свободное время, чтобы пообщаться с юными спортсменами и передать им свой опыт.

«Уверена, для юных спортсменов это станет хорошим стимулом для новых побед», – отметила Лариса Круглова.

Впервые в истории состязаний в забеге приняли участие дети портовиков, которые соревновались между собой в младшей возрастной категории. Каждый из маленьких участников получил заслуженные медали и призы из рук призеров Олимпийских игр.

«Мурманск – это столица Кольского Заполярья. Несмотря на суровый климат, здесь активно развиваются все виды спорта. В свою очередь, Мурманский морской торговый порт, как градообразующее предприятие, регулярно оказывает поддержку хоккею, легкой атлетике и множеству других спортивных направлений. При этом сами портовики во все времена уделяли большое внимание спорту и физической культуре. Поэтому, когда у нас и наших детей есть шанс проявить себя, то мы не упускаем такой возможности», - отметил директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

Мурманский морской торговый порт ежегодно оказывает поддержку соревнованиям по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта России Ларисы Кругловой, а также способствует развитию спорта в регионе в целом. Работа в данном направлении является важной частью масштабной социальной программы градообразующего предприятия.