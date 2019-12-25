При поддержке ХК «Мурман» и его партнёров воспитанники мончегорской школы олимпийского резерва примут участие в престижном турнире по хоккею с мячом

При поддержке хоккейного клуба «Мурман» и его партнёров воспитанники отделения хоккея с мячом мончегорской спортивной школы олимпийского резерва примут участие во Всероссийском турнире на призы клуба «Плетеный мяч» среди команд юношей 2007-2008 года рождения. В настоящий момент маленькие хоккеисты уже проходят программу интенсивных тренировок, чтобы достойно выступить и защитить честь родного региона.

Предварительный этап самого престижного турнира для подрастающих спортсменов состоится в Верхнем Уфалее в дни новогодних каникул с 5 по 10 января. Всего в состязаниях примут участие десять команд, они будут поделены на две группы. Нашим ребятам предстоит встретиться на льду с соперниками из Краснотуринска, Кирова, Ульяновска и Оренбурга. Состав финала определится после предварительного этапа.

В свою очередь хоккейный клуб «Мурман» полностью обеспечил трансфер, проживание, регулярное питание тренерского штаба и юных хоккеистов, чтобы они могли сконцентрироваться на достижении лучшего результата.

«Хоккейный клуб «Мурман» является единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поэтому на нас лежит большая ответственность за развитие хоккея с мячом и воспитание подрастающего поколения, которое в будущем будет отстаивать честь нашего региона на спортивных аренах как профессиональные хоккеисты. Мы считаем своим долгом по мере сил и возможностей поддерживать развитие детского спорта», - отметил президент ХК «Мурман», председатель совета директоров АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.