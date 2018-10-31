При поддержке ММТП прошли соревнования по лёгкой атлетике

При поддержке градообразующего предприятия в минувшие выходные на спортивной площадке мурманского легкоатлетического манежа прошли XVI соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта России Ларисы Кругловой. Среди почетных гостей мероприятия были такие именитые спортсмены как олимпийская чемпионка Ирина Привалова, заслуженный мастер спорта Олеся Зыкина, а также представитель Мурманского морского торгового порта – директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

На традиционные соревнования приехали молодые легкоатлеты из Мурманской области, Карелии и Москвы, которым необходимо было пройти предварительный отбор из-за большого количества заявок на участие. Перед спортсменами стояла задача преодолеть дистанцию в 60, 1000 метров и пробежать групповую эстафету.

Помимо соревновательной части олимпийцы вместе с Ларисой Кругловой провели мастер-класс для юных бегунов, а также выделили свободное время, чтобы пообщаться с юными спортсменами и передать им свой опыт.

«Мурманский морской торговый порт как градообразующее предприятие уделяет большое внимание развитию спорта, поддержке физической культуры. Это неотъемлемая часть социальной программы развития предприятия. Формирование и укрепление традиций здорового образа жизни является общей задачей как для органов власти, так и для социально ответственного бизнеса», - отметил Владимир Хованский.