При поддержке ММТП в столице Заполярья состоялась премьера спектакля-прогулки «Мурманск 4145»

В Мурманске при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» состоялась премьера уникального спектакля Арктического театра «Мурманск 4145», посвящённого событиям Великой Отечественной войны. Сценой для постановки стали улицы областного центра. Одними из первых зрителей и одновременно участниками спектакля стали губернатор Мурманской области с супругой, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов, работники предприятия.

Особенность постановки состоит в том, что она проходит в форме прогулки, которая начинается от набережной у морского вокзала. Зрителям выдаются специальные наушники, и голос рассказчика ведёт их за собой по специальному маршруту по центру города, повествуя о судьбе жителей прифронтового Мурманска. Участники постановки получают возможность погрузиться в атмосферу тех лет, узнать, как жили и боролись мурманчане в годы Великой Отечественной войны, узнать о трудностях, выпавших на их долю, и о подвиге жителей и защитников города-героя. Участники спектакля получают возможность пройти по улицам и дворам, подойти к домам, которые были свидетелями событий 1941-1945 гг.

Уникальный высокотехнологичный спектакль создан Арктическим театром при поддержке правительства Мурманской области и АО «Мурманский морской торговый порт». ММТП оказал театру существенную финансовую поддержку, выделив на постановку 565 тысяч рублей. Творческим партнёром театра стало «Большое радио». Программный директор станции, известный мурманский радиоведущий Андрей Жданов выступил в роли рассказчика и звукорежиссёра спектакля. Атмосферу военного Мурманска мастерски создали актёры Арктического театра и областного театра кукол.

Губернатор Мурманской области рассказал, что идея новаторского спектакля-прогулки появилась в результате совместной работы с режиссёром Арктического театра и министром культуры региона Евгением Гоманом.

«Идея возникла, чтобы сделать что-то необычное в Мурманске, посвящённое 75-летию Победы. Мы отпраздновали в этом году 75 лет разгрому фашистов в Заполярье, и конечно, принципиально важно, чтобы все мы помнили о подвиге нашего народа, о том, как жил Мурманск в то время, как его бомбили, насколько тяжело здесь было людям. Именно поэтому наш город – один из девяти городов-героев. Большое спасибо порту за инвестицию в этот проект, такая память дорогого стоит. Надеюсь, что это лишь первый шаг, и такого рода исторические реконструкции мы будем развивать и продолжать», - подчеркнул глава региона.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт принял 27 союзных конвоев, а также несколько одиночных судов и боевых кораблей, обработал в общей сложности более двух миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов. Под бомбежками, на трудовом посту погибли 103 портовика, 317 – получили ранения.

«Мурманский морской торговый порт гордится и ценит возможность прикоснуться к истории нашего города и края в проекте, организованном Арктическим театром. Наша миссия состоит в том, чтобы не допустить искажения исторических фактов для будущих поколений», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Демонстрация спектакля для мурманчан и жителей будет продолжена. Информация о показах размещена на официальной странице Арктического театра https://arctictheater.com/ и в аккаунтах Арктического театра в социальных сетях.