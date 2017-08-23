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Мурманская область. Арктика23.08.17 07:20

При поддержке областного бюджета большой объём работ идёт на дорогах местного значения

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили предварительные итоги летней дорожной кампании. Планом ремонта предусмотрено приведение в нормативное состояние 95 километров на 18 региональных автодорогах, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин.

Государственные контракты на выполнение работ заключены в полном объеме. В отношении 12 автомобильных дорог работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, которые являются сезонными, выполнены в полном объеме. На оставшихся шести дорогах работы будут завершены до 10 октября. В целом по региональным автодорогам на сегодняшний день выполнено около 70% от общего объёма запланированных работ, отметил Виталий Осин.

Кроме того, в 2017 году начались капитальные ремонты автоподъезда к Териберке и дороги Умба–Варзуга, которые предусматривают укладку асфальтобетонного покрытия.

При поддержке областного бюджета большой объём работ идёт на дорогах местного значения.

«В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» 20 муниципальным образованиям региона предоставлены субсидии на софинансирование дорожной деятельности в размере 280 млн рублей. За счёт указанных средств планируется выполнить ремонт 34 км местных автомобильных дорог», – отметил Виталий Осин.

В областном центре ремонтные работы на дорогах беспокойств не вызывают и будут закончены до 30 сентября, доложил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Глава администрации Североморска Ирина Норина рассказала, что работы во флотской столице также ведутся в плановом режиме, материалы поставляются без перебоев. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат отчитался о дорожных работах в Териберке, уже уложен асфальт на улицах Пионерская и Школьная, на очереди Комсомольская, затем планируется заасфальтировать дорогу, соединяющую Териберку и Лодейное.

 

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