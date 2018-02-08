При поддержке областного бюджета в Апатитах отремонтировали Дворец спорта «Атлет»

В 2017 году в рамках в государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» проведен капитальный ремонт первого этажа апатитского Дворца спорта «Атлет». Результаты проведенных работ в рамках рабочей поездки в Апатиты сегодня оценила губернатор Марина Ковтун.

На капитальный ремонт первого этажа спортивного объекта из областного бюджета было выделено 9,5 млн рублей, ещё 500 тысяч рублей – из местного бюджета. Также за счёт местной казны проведён капремонт спортивного зала и приобретено спортивное оборудование для занятий. Всего 4-этажный корпус Дворца располагает тремя спортивными залами, залом хореографии и восстановительным центром. Здесь проводятся тренировки и спортивные мероприятия по игровым видам спорта, единоборствам, скалолазанию, альпинизму, а также ГТО, шейпингу, аэробике, фитнесу и брейк-дансу.