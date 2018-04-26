При поддержке правительства Мурманской области ситуация в сельском хозяйстве региона стабилизируется

Благодаря региональной гоподдержке выправляется ситуация в сельском хозяйстве региона, заявила Марина Ковтун в ходе отчёта о деятельности правительства Мурманской области в 2017 году.



«Индекс производства в этой отрасли за прошлый год составил 102,1%. В регионе произведено 17,3 тысячи тонн молока с ростом к предыдущему году почти на 13% и 2 тысячи тонн мяса – рост на 1,5%», – привела данные главы региона.



Также благодаря господдержке обновляется сельхозтехника и производственное оборудование. За прошлый год сельхозпроизводителями и фермерами Мурманской области приобретено 26 единиц новой техники и 15 единиц оборудования для первичной переработки продукции животноводства.