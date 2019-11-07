При попытке приобрести дорогостоящий автомобиль житель Полярных Зорь лишился свыше 1 миллиона рублей

В дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств обратился 30-летний житель города Полярные Зори.

Мужчина рассказал, что через знакомых узнал о человеке, который занимается перегоном и продажей автомобилей из приграничных к России государств. Им оказался житель Владивостока.

Связавшись с продавцом по телефону, житель города атомщиков договорился о покупке транспортного средства стоимостью 1 миллион 150 тысяч рублей. Денежные средства северянин перевёл на указанный предполагаемым продавцом банковский счёт.

По словам потерпевшего, с июня текущего года и по настоящее время продавец свои обязательства не выполнил и денежные средства не вернул. Северянин понял, что его обманули, поэтому он обратился за помощью в полицию.

По факту мошенничества следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе расследования установлено, что злоумышленник звонил с телефона, зарегистрированного в Приморском крае.