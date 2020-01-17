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Мурманская область. Арктика17.01.20 10:50

При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлены 10807 нарушений

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-декабрь 2019 года.

При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлены 10807 нарушений, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 675 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учёта.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранены 7835 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчетности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (142), в общественных местах, в том числе на улицах (730), лицами, ранее совершавшими преступления (264), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (347), о сумме причиненного материального ущерба (190).

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, с учёта в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 263 преступления.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесены 537 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 496 должностных лиц, в том числе 94 руководителя.

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