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Мурманская область. Арктика08.07.19 12:34

При заходе и выходе из порта Мурманск рыбопромышленникам будет дано право на месте устранять выявленные в ходе проверки контрольно-надзорных органов нарушения

Как рассказала сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Ольга Кузнецова, во исполнение поручения главы региона  достигнуты все необходимые договоренности для сокращения сроков проведения административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт Мурманск. Общее время оформления судов будет составлять не более четырёх часов.

До двух часов будет сокращена работа комиссии контрольно-надзорных органов на борту судна. Ещё одно значимое изменение: судовладельцам будет дано право на месте устранять выявленные в ходе проверки нарушения – с такой просьбой владельцы судов неоднократно обращались в адрес главы региона.

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