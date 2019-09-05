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Мурманская область. Арктика05.09.19 10:37

При значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП

В рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 4 сентября  состоялось первое рабочее заседание Общественного совета Северного морского пути (СМП), сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот».

В первом рабочем заседании Общественного совета СМП приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов, заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков, посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» – директор Дирекции СМП Вячеслав Рукша, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, глава французского концерна «Total» в России Арно ле Фолль, управляющий директор «Stena Bulk AB» Матс Карлссон, генеральный директор «Aker Arctic Technology» Рекко-Анти Суоянен, председатель правления «Tschudi Shipping Company AS» Феликс Чуди, представители ряда других организаций и ведомств.

«В рамках федерального проекта «Северный морской путь» собран соответствующий набор мероприятий для достижения целевого показателя грузопотока по СМП в 80 млн тонн в год к 2024 году. Для этого необходимо создать инфраструктуру, включающую арктический ледокольный флот, спутниковую связь, средства аварийно-спасательной готовности, портовый флот и цифровые услуги судоходству. Решить эту задачу мы сможем только совместно со всеми участниками Совета: грузовладельцами, судоходными компаниями, научными и проектными организациями, представителями бизнеса и органов власти», – сказал Алексей Лихачев в обращении к участникам заседания. 

В своем выступлении Сергей Франк отметил: «Морские перевозки по трассам СМП должны осуществляться при соблюдении самых высоких стандартов безопасности, качества мореплавания и защиты окружающей среды. В 2018 году грузопоток по трассам СМП увеличился по сравнению с 2017 годом почти в два раза до 19,7 млн тонн. Несомненно, при значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор и качественная подготовка специалистов морских профессий для безопасного судоходства, отметив что в этой связи проведение Общественного совета СМП в стенах одного из старейших высших морских учебных заведений России – МГУ им. Г.И. Невельского – особенно символично».

Глава «Совкомфлота» сообщил участникам заседания о транзитном переходе крупнотоннажного танкера «Проспект Королёва» по Севморпути, который был успешно завершен 2 сентября. На всем протяжении трассы СМП судно использовало газомоторное (СПГ) топливо, что позволило значительно снизить объем выбросов в атмосферу.

Суда группы «Совкомфлот» уже более 10 лет работают в Арктическом морском бассейне. За эти годы компания накопила уникальный опыт эксплуатации сложных объектов морской техники в сложнейших климатических условиях высоких широт, а также разработки и успешной реализации транспортно-логистических схем для крупномасштабных индустриальных проектов в российской Арктике. 

В 2010-2011 годах «Совкомфлот» успешно осуществил ряд экспериментальных транзитных рейсов по Севморпути, которые доказали техническую возможность и экономическую целесообразность использования СМП как транспортного коридора для крупнотоннажных грузовых судов. Высокоширотные рейсы СКФ заложили основу для реализации таких масштабных проектов как «Ямал СПГ» и «Новый порт».

В 2017 году «Совкомфлот» ввёл в эксплуатацию первый в истории мировой судоходной отрасли ледокольный танкер-газовоз СПГ «Кристоф де Маржери». Судно способно самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 метра, может круглогодично следовать по Севморпути без поддержки ледоколов в западном от Ямала направлении и в течение шести месяцев (с июля по декабрь) – в восточном.

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