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Мурманская область. Арктика05.07.17 09:50

Прибыль прибыльных организаций Мурманской области снизилась на треть

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-апреле 2017 года сальдированный финансовый результат деятельности организаций Мурманской области (юридических лиц, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизился на 33,2% - до 31 млрд рублей (в среднем по России – на 9,4%).

В отчётном периоде уменьшилась сумма сальдированной прибыли на предприятиях видов деятельности «Добыча полезных ископаемых» (на 35,6%), «Обрабатывающие производства» (в 3,7 раза), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (в 5,6 раза), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 41,4 %), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (в 4,4 раза), «Транспортировка и хранение» (на 21,7%), «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (на 2,9%).

Выросла сумма сальдированного убытка в организациях, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом (в 3 раза). Финансовый результат – убыток против прибыли годом ранее зафиксирован в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, здравоохранения и социальных услуг. В то же время улучшились финансовые результаты организаций видов деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 5,9%), «Образование» (в 3,2 раза), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (в 1,4 раза), «Предоставление прочих видов услуг» (в 1,5 раза).

Снизилась сумма сальдированного убытка в строительстве (в 2,6 раза), в организациях информации и связи (в 4 раза), профессиональной, научной и технической деятельности (на 21,2%).

Прибыль прибыльных организаций по сравнению с январем-апрелем 2016 года снизилась на треть (на 16,5 млрд рублей)  - до 33 млрд рублей, что обусловлено в значительной степени падением прибыли в промышленности (на 15 млрд рублей).

Основная сумма прибыли сформирована на предприятиях добывающей промышленности (56,5% в структуре прибыли), сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства (24,8%), транспорта (11,9%).

Убытки убыточных организаций снизились на 35,3% к соответствующему уровню 2016 года (на 1,1 млрд рублей) и составили 2 млрд рублей. Наибольшая сумма убытков накоплена на предприятиях видов деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (35%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (22,2%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (12,1%). Относительно аналогичного уровня 2016 года удельный вес убыточных организаций вырос на 0,8 процентных пунктов до 41,4% (в среднем по России – 33,5%). Наибольшая доля убыточных организаций отмечена в следующих видах экономической деятельности: - обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 58,1% (в январе-апреле 2016 года – 51,6%);  деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 65% (70%); - деятельность в области информации и связи – 75% (100%); - деятельность профессиональная, научная и техническая – 83,3% (83,3%).

 

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