Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт

С 1 августа теплоход «Клавдия Еланская» будет осуществлять выгрузку пассажиров, автомобилей и грузов, готовых к немедленной транспортировке, следующих из пп.Йоканьга, на пирсе дальних линий (ПДЛ).

Отправление теплохода из Мурманска будет осуществляться от пирса № 14 АО «Мурманский морской рыбный порт». Для доставки пассажиров до теплохода «Клавдия Еланская» будут организованы рейсы автобуса от автовокзала.

Получатели грузов в Мурманске могут забрать груз: в день прихода теплохода на ПДЛ, получив соответственный пропуск на ПДЛ самостоятельно; в день отхода теплохода из Мурманска - на причален № 14 АО «ММРП», получив соответственный пропуск на территорию АО «ММРП» самостоятельно.

Погрузка грузов будет осуществляться на причале № 14 Мурманкого морского рыбного порта в день отправления теплохода из Мурманска.

Пассажиров, оставшихся для проживания на теплоходе «Клавдия Еланская», будут пропускать на территорию ПДЛ на основании списка, который будет находиться на пункте пропуска.

Эта деловая информация вызывает только стыд и огорчение. Наши власти совсем недавно с помпой открывали новый причал Мурманского морского вокзала, радовались реконструкции здания морского вокзала, с радостью сообщали о редких приходах в Мурманск круизных лайнеров, которых там теперь принимают. А для своих соотечественников, которым приходится отправляться на теплоходе на побережье, выделяют неприспособленные причалы в рыбном порту, осложняя жизнь необходимостью оформления дополнительных документов, чтобы проникнуть на эту закрытую территорию.