Причиной смерти в России чаще всего становятся болезни системы кровообращения и новообразования

«АльфаСтрахование» проанализировала статистику смертельных заболеваний в стране за первое полугодие 2017 года. За этот период, по данным Росстата, умерло 940,4 тысячи россиян, что на 20,2 тысячи человек (или 2,1%) меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Почти половина из них – 447,2 тысячи человек – скончались вследствие болезней системы кровообращения. На втором месте оказались новообразования, от которых погибли 143,5 тысячи человек, что на 3,2% меньше, чем в первом полугодии 2016 г.

Смерти, вызванные болезнями органов пищеварения, унесли жизни 46,8 тыс. человек, болезни органов дыхания - 33,6 тысячи человек, инфекционные и паразитарные заболевания - 16,6 тысячи человек.

На прочие причины приходится ощутимо меньше смертей: из-за внешних факторов погибли 69,3 тысячи человек, в частности, в результате самоубийств - 10,4 тысячи человек, в транспортных несчастных случаях погибло 8,2 тысячи, в результате убийства - 4,7 тысячи. Ещё 3,8 тысячи человек умерли из-за случайных отравлений алкоголем.

«Новообразования, в том числе злокачественные, ежегодно становятся одной из основных причин смертей в России. Печальная особенность онкологии заключается в том, что симптомы могут проявиться тогда, когда сделать уже ничего нельзя. По этой причине так важна профилактика заболеваний, своевременная диагностика, внимание к здоровому образу жизни», - комментирует Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».