Приехали книжки-шуршалки в детский сад посёлка Абрам-Мыс

30 января передвижная детская библиотека побывала в детском саду № 76 посёлка Абрам-Мыс. Для детей пяти групп сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели презентацию – обзор неокниг.

Библиотекари отдела библиотечного обслуживания дошкольников познакомили ребят с самыми удивительными и необыкновенными книгами: тактильными, музыкальными, книжками-шуршалками, книгами-конструкторами, книгами-театрами, книгами с игровыми модулями и многими другими. Ребята рассматривали объёмные 3D конструкции, отгадывали загадки, гладили шерстку животных, играли в книжки-игры и превращались в разных героев.

В конце мероприятий библиотекари пожелали всем хорошего настроения, читать интересные книги и посещать библиотеку.