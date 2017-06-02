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Мурманская область. Арктика02.06.17 11:24

Приём в Нахимовское училище продлён

Решением Министра обороны Российской Федерации приём документов в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища продлён до 15 июня.

Напомним, что училище распахнет свои двери 1 сентября для школьников, успешно окончивших 4-й, 5-й или 6-й классы общеобразовательной организации, при прохождении конкурсных испытаний, в том числе и по физической подготовке, а также годных по медицинским показаниям.

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