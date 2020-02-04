Приём заявок на получение областной субсидии в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» продлён до 29 февраля

До 29 февраля продлен прием заявок от органов местного самоуправления на получение областной субсидии в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Объём средств на поддержку местных инициатив в этом году увеличен и составляет 25 млн рублей.

Об основных направлениях работ и общих требованиях к проектам сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Чибис, рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк. Проекты могут быть направлены на развитие культурных и социальных учреждений – в том числе детских садов и школ, на благоустройство территорий – в том числе дворов. Ольга Вовк призвала обратить особое внимание на решение острых проблем, таких как ремонт лестниц, тротуаров. Впервые в этом году предусмотрено еще одно направление – ремонт входных групп и подъездов. Полный перечень работ, которые могут быть проведены в многоквартирных домах в рамках инициативного бюджетирования, в ближайшее время будет представлен на портале «Наш Север».

Говоря об общих требования к проектам, Ольга Вовк подчеркнула необходимость его поддержки большинством населения. Многие муниципалитеты проводят такие опросы на сайтах администраций, в аккаунтах глав администраций в социальных сетях. Также в числе требований – реалистичность выполнения работ в течение строительного сезона и возможность ввода в эксплуатацию по завершении работ. Дополнительные баллы проекту даст и наличие софинансирования со стороны населения и (или) юридических лиц.

Критерии отбора проектов – уровень софинансирования со стороны муниципалитета, социальная эффективность, экономический эффект, информационная поддержка. Для муниципальных образований с численностью населения до 1 тысячи человек основным критерием станет уровень поддержки населения.

Ольга Вовк отметила невысокий порог для прохождения проектов – 70 баллов при максимально возможных 100 баллах – подчеркнув, что шансы получить поддержку получат практически все проекты. Министр призвала граждан активно принять участие в обсуждении, а муниципалитеты – активно поддержать инициативы жителей, которые лучше всего чувствуют проблемы своих территорий.

Губернатор Андрей Чибис поручил профильному ведомству провести отбор проектов в максимально сжатые сроки, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.