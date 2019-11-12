Приёмный покой опасный для заболевших северян

ОНФ просит прокуратуру проверить соблюдение санитарного законодательства в Мурманской областной клинической больнице

Ранее пациенты этого медучреждения пожаловались общественникам на безобразное состояние помещений приёмного покоя. По словам людей, на потолке и стенах моечной, где давно облупилась краска, выступила черная плесень, а пол покрылся трещинам и дырами. Пациенты уверены: даже находиться здесь опасно для здоровья.

Согласно требованиям СанПиН, устранение возникших дефектов – протечек на потолках и стенах, следов сырости и плесени, трещин, щелей и выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки – должно проводиться незамедлительно. В ответ на многочисленные вопросы персонал ссылается на грядущий ремонт, но, по словам горожан, побывавших в стенах приемного покоя, об этом ремонте говорят последние несколько лет, однако ситуация не меняется.

«Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами – это прописано в СанПиН. Текущее же состояние помещений приемного покоя свидетельствует о том, что такая уборка проводилась некачественно. Кроме того, отводная труба, отходящая из стока раковин и ванны, не соединена с канализационной системой закрытыми самотечными трубами. Сточные воды стекают из отводной трубы прямо в отверстие в полу», - рассказал активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Виталий Дудченко.

Общественники выяснили: сточные воды в учреждениях здравоохранения относятся к медицинским отходам классов опасности Б – эпидемиологически опасные отходы (это инфицированные и потенциально инфицированные отходы, материалы, инструменты и другие предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями и др.) и В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (могут быть заражены микроорганизмами, способными привести к летальному исходу, в частности, ВИЧ, анаэробными бактериями, отходы из тубдиспансеров и бактериологических лабораторий, работающих с особо опасными патогенами).

«Таким образом открытый слив сточных вод, являющихся отходами медицинских учреждений, из моечных раковин, ванн в систему канализации многократно увеличивает риск инфицирования пациентов, персонала и других людей патогенными для человека микроорганизмами. Мы надеемся, что надзорный орган учтёт наши доводы и примет меры по приведению приёмного покоя мурманской областной клинической больницы в нормативное состояние», - добавил Дудченко.