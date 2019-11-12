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Мурманская область. Арктика12.11.19 09:42

Приёмный покой опасный для заболевших северян

ОНФ просит прокуратуру проверить соблюдение санитарного законодательства  в Мурманской областной клинической больнице

Ранее пациенты этого медучреждения пожаловались общественникам на  безобразное состояние помещений приёмного покоя. По словам людей, на  потолке и стенах моечной, где давно облупилась краска, выступила черная  плесень, а пол покрылся трещинам и дырами. Пациенты уверены: даже  находиться здесь опасно для здоровья.

Согласно требованиям СанПиН, устранение возникших дефектов – протечек на  потолках и стенах, следов сырости и плесени, трещин, щелей и выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки – должно проводиться  незамедлительно. В ответ на многочисленные вопросы персонал ссылается на  грядущий ремонт, но, по словам горожан, побывавших в стенах приемного  покоя, об этом ремонте говорят последние несколько лет, однако ситуация  не меняется.

«Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без  дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке  моющими и дезинфицирующими средствами – это прописано в СанПиН. Текущее же состояние помещений приемного покоя свидетельствует о том, что такая  уборка проводилась некачественно. Кроме того, отводная труба, отходящая из стока раковин и ванны, не соединена с канализационной системой  закрытыми самотечными трубами. Сточные воды стекают из отводной трубы  прямо в отверстие в полу», - рассказал активист регионального отделения  ОНФ в Мурманской области Виталий Дудченко.

Общественники выяснили: сточные воды в учреждениях здравоохранения  относятся к медицинским отходам классов опасности Б – эпидемиологически  опасные отходы (это инфицированные и потенциально инфицированные отходы, материалы, инструменты и другие предметы, загрязненные кровью и/или  другими биологическими жидкостями и др.) и В – чрезвычайно  эпидемиологически опасные отходы (могут быть заражены микроорганизмами, способными привести к летальному исходу, в частности, ВИЧ, анаэробными  бактериями, отходы из тубдиспансеров и бактериологических лабораторий, работающих с особо опасными патогенами).

«Таким образом открытый слив сточных вод, являющихся отходами  медицинских учреждений, из моечных раковин, ванн в систему канализации  многократно увеличивает риск инфицирования пациентов, персонала и других  людей патогенными для человека микроорганизмами. Мы надеемся, что  надзорный орган учтёт наши доводы и примет меры по приведению приёмного  покоя мурманской областной клинической больницы в нормативное  состояние», - добавил Дудченко.

 

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