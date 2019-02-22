Приглашают на концерт «Морские песни бардов»

23 февраля в 13 и 16 часов в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Морские песни бардов» - новая программа проекта «Бард-Вагон» (г. Москва).

Тяга к неизведанному, победа над стихией, романтика путешествий издавна привлекала к себе художников, поэтов, композиторов (и, конечно же, бардов) увлекая их в дальние странствия по морских просторам. Среди бардов есть и те, кто связан с морем по роду своей профессиональной деятельности, как профессор океанологии Александр Городницкий, кто-то ходил в навигации, как журналист Юрий Визбор, кто-то воспевал морскую стихию, находясь на Курильских островах, как Юлий Ким. Разумеется, после таких приключений не могли не родиться морские песни. В программе прозвучат: песни классиков (Ю. Визбор, А. Городницкий, Ю. Ким, С. Никитин, В. Берковский, В. Матвеева, Б. Вахнюк) и современных авторов (А. Киреев, О. Чикина.)

Участники проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, перкуссия), Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно, мелодион), Сергей Миронов (акустический бас, вокал), Александр Пикалев (саксофон).