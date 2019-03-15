Приглашают на концерт «На вулиці Липовій»

17 марта в Доме культуры «Моряков» состоится концерт хора украинской песни «Джерела». «На вулиці Липовій» - это не просто концерт, а целое музыкально - театрализованного представление, действие которого происходит в деревне «Тридубы», где живут очень веселые, любящие украинскую песню жители. Все проблемы, радости и печали соседи делят между собой, помогая в любых ситуациях друг другу.

Главное место, где можно что-то обсудить, решить или просто поговорить – это, конечно, базар. Более оживленного места в деревне не найти…вот и на этот раз соседи собираются вместе, чтобы помирить молодую семью.

Хор украинской песни «Джерела» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовил концертную программу, в которой будет много шуток и песен. Участники коллектива надеются, что музыкальное представление доставит гостям концерта радость, что северяне с удовольствием вспомнят родные места, своих близких, друзей, соседей и получат много положительных эмоций.