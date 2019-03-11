Мурманская область. Арктика11.03.19 07:50
Приглашают на концерт скрипичной музыки
12 марта в малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт скрипичной музыки. Концерт пройдёт в рамках подготовки студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые струнные инструменты» класса Л.В. Загребельной к XI Региональному конкурсу «Серебряные струны Заполярья».
В программе концерта шедевры мирового скрипичного репертуара, произведения Н. Паганини, Г. Венявского, А. Вивальди. Концертмейстер Елена Дмитриченко, продолжительность концерта 1 час 15 минут, вход свободный.
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