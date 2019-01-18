Приглашают на открытый военно–патриотический конкурс «Кадетские игры»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжается приём заявок на участие в открытом военно-патриотическом конкурсе «Кадетские игры», который пройдет 21 февраля.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся кадетских классов учреждений общего образования, воспитанники клубов юных моряков и военно-патриотических клубов учреждений культуры и дополнительного образования Северо-Западного федерального округа. Состав команды 10 человек, в возрасте от 10 до 13 лет.

Конкурсная программа состоит из состязаний интеллектуального, спортивного, творческого характера. Все участники конкурса награждаются дипломами, памятными сувенирами, а по итогам работы жюри победителям присуждают Дипломы за I, II и III места.

Заявки на участие принимаются по определенной форме до 5 февраля. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru.