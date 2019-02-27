Приглашают на творческую встречу с Татьяной Алексеевной Черномор

28 февраля в отделе народного искусства и ремесел «Дом ремёсел» Мурманского областного художественного музея состоится творческая встреча с Татьяной Алексеевной Черномор. Мероприятие проводится в рамках работы выставки произведений декоративно-прикладного искусства «Избранное».

Черномор Татьяна Алексеевна руководит народным самодеятельным коллективом клубом «Гобелен», преподаёт курс «Гобелен» в Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных (Норвегия, Финляндия) фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в городах Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, В. Новгород. Гобелены «Краски Севера», «Иван-чай» отмечены серебряными медалями региональных выставок Союза художников России «Российский Север», г. Сыктывкар, 2014 год, г. Мурманск, 2018 год. Работы Черномор Т.А. хранятся в собраниях Мурманского областного художественного и краеведческого музеях, художественного музея Молдовы, в частных коллекциях в России и за рубежом, украшают интерьеры общественных зданий Мурманска и Мурманской области, г. Вадсё (Норвегия). Татьяна Алексеевна Черномор лауреат ежегодной премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 гг.

В ходе встречи состоится мастер-класс «Текстильный коллаж с элементами ткачества».