Приглашают на заседание Мурманского телевизионного клуба

27 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы клуба, телережиссёр Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают посмотреть фильм «Гиперборея - Когда Боги были людьми...» телекомпании «Блиц».

Аннотация: В предании разных народов мира встречаются упоминания о некой стране, что простирается далеко на севере. Счастливые люди населяют ее. Гиперборейцы, дословно «те, кто живет за Бореем – северным ветром», владеют уникальными знаниями, умеют передвигаться по воздуху, обладают сверхмощным оружием и секретом долголетия. Много веков назад им пришлось покинуть обжитые края за полярным кругом – глобальное похолодание и гигантские волны тогда еще не-Ледовитого океана заставили северный народ искать новую родину…

Обнаружить следы исчезнувшей цивилизации – мечта любого исследователя. Несколько лет подряд экспедиция с говорящим именем «Гиперборея» собирала единомышленников из многих уголков России. На Мурмане, почти на самом краю земли русской, исследователи искали следы пропавшей цивилизации.

Впервые съёмочная группа прошла по маршруту многолетних исследований под руководством доктора философских наук, профессора Валерия Демина.

Вход свободный.