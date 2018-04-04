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Мурманская область. Арктика04.04.18 07:20

Приглашают принять участие в конкурсе художественного слова на саамском языке

Мурманской области, муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда», государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера», общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», общественная организация содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области объявили об областном конкурсе художественного слова на саамском языке.

В конкурсе, который проводится в целях создания условий для активного включения учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования и культуры Мурманской области в творческую деятельность, формирования у учащихся интереса к чтению и изучению саамского языка, могут принять участие дети и молодежь от 5 до 18 лет, проживающие в Мурманской области.

Участникам конкурса необходимо прочитать на саамском языке на выбор: стихотворения, рассказы, сказки, очерки, легенды, мифы, предания.

Для участия в конкурсе, в соответствии с Положением, необходимо в срок до 8 апреля 2018 года направить заявку в адрес Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru (с указанием «Конкурс чтецов» в теме письма).

Конкурс проводится в два этапа: I этап – в муниципальных образованиях Мурманской области проводится в срок до 15 апреля (отбор лучших чтецов: 1-е, 2-е и 3-е места); II этап – в Оленегорске проводится 22 апреля  (оценка жюри, определение победителей из числа участников Конкурса, занявших 1-е место в I этапе конкурса).

Участники конкурса, занявшие 1 места в I этапе конкурса, имеют право принять участие в концертной программе в рамках XIII фестиваля детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»), который состоится в  Оленегорске 22 апреля  в большом концертном зале Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

 

 

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