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Мурманская область. Арктика22.05.18 07:10

Приглашение на проектную смену «Большие вызовы» получили 8 школьников Мурманской области

По итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов определены 400 лучших школьников, которые получили приглашение на участие в проектной образовательной программе «Большие вызовы» со 2 по 25 июля 2018 года в Образовательном центре «Сириус». Конкурс включал в себя два трека – Региональный и Дистанционный – которые проходили параллельно. Региональный конкурс проходил очно в 29 регионах–участниках.

В Мурманской области региональный конкурс научно-технологических проектов «Формула МАГУ» проводился совместно с Мурманским арктическим государственным университетом и завершился проектной сменой в Региональном образовательном центре поддержки одаренных детей в Апатитах в марте 2018 года.

По результатам конкурса «Формула МАГУ» 10 проектов по направлениям «Агропромышленные и биотехнологии» «Современная энергетика» и «Когнитивные исследования», авторами которых были 29 школьников из 6 муниципальных образований, направлены на финальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.

5 проектов получили высокую оценку и их разработчики представят свои инновационные идеи в июле 2018 года в Сочи.

Приглашение на проектную смену «Большие вызовы» получили 8 школьников Мурманской области:

- авторы проекта «Разработка системы управления отходами и применение продуктов рециклинга в энергетике на примере Мурманской области» - Плаунов Иван и Филипович Полина (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Гимназия № 8", 10 класс);

- авторы проекта «Улучшение характеристик солнечной батареи за счет использования сферической оптики» - Караматова Владислава, Никитин Даниил, Чекалова Александра (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска", 10 класс);

- представитель команды проекта «Биогенное освещение городов» Ахтариева Алина (Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»);

- представитель команды проекта «Давайте научимся считать! Интерактивные тренажеры» Ордова Анна (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Апатиты, 8 класс);

- представитель команды проекта «Ученик, учителя, родители; лебедь, рак и щука профессионального самоопределения» Королев Максим (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21» г. Оленегорск, 8 класс).

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