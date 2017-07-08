Приговор в отношении 11 должностных лиц ГУ МЧС России по Мурманской области за присвоение денежных средств в особо крупном размере оставлен без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда вчера, 7 июля, оставила без изменений обвинительный приговор Первомайского районного суда г.Мурманска в отношении 11 должностных лиц ГУ МЧС России по Мурманской области, исключив дополнительно назначенное наказание в виде лишения специального звания трём осужденным.

Согласно приговору суда должностные лица в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Судом первой инстанции установлено, что заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Юрий Кондратьев, с целью хищения денежных средств, организовал преступную группу, в состав которой входили руководители территориальных подразделений учреждения. В период с 2009 г . по 2011 г . осужденные с использованием служебного положения совершали хищения денежных средств, выделяемых для премирования личного состава подразделений ГУ МЧС России по Мурманской области, причинив ущерб на сумму более 100 млн рублей.

С учётом внесенных изменений, организатор преступной группы Кондратьев осужден к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, Остальные члены группы осуждены к реальному лишению свободы на срок от 3 до 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, две обвиняемые женщины осуждены к 2,5 и 2 годам лишения свободы условно.

Приговор суда вступил в законную силу.