Приговор в отношении генерального директора ООО «Северо-Западная компания» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 17 миллионов рублей и покушения на мошенничество в особо крупном размере судом апелляционной инстанции оставлен без изменения

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства суд первой инстанции счел достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО «Северо-Западная компания» Романова Ю. Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере), и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, не согласившись с принятым решением, стороной защиты подсудимого подана апелляционная жалоба на вышеуказанный приговор суда. Доводы жалобы судом апелляционной инстанции проверены, жалоба оставлена без удовлетворения, вынесенный приговор вступил в законную силу. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в размере 13 млн 906 тысяч 694 рублей.

Следствием и судом установлено, что генеральный директор ООО «СЗК» Романов Ю. в IV квартале 2014 года формировал налоговый и бухгалтерский учёт компании с использованием ложных сведений о взаимоотношениях с организациями – ООО «Берсерк», ООО «Нептун.М», ООО «Нептун» и ООО «Эльдорадо».

Внесение фиктивных сведений о взаимоотношениях с данными компаниями в бухгалтерский учет позволило обвиняемому уклониться от уплаты налога на НДС в размере более 17 миллионов рублей, а также получить право на возмещение НДС из бюджета в размере более 4 миллионов рублей.

Преступными действиями директора ООО «Северо-Западная компания» бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде недополученных сумм налогов в размере более 17 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования в целях взыскания причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК России истребована и тщательно изучена финансовая и иная документация организации, проведены 3 судебных экономических исследований, установлены объёмы задолженности организации, допрошен широкий круг граждан в качестве свидетелей и потерпевших.