Мурманская область. Арктика29.07.19 08:15
Приход барка «Седов» в Мурманск будет праздничным
31 июля после почти четырёх лет отсутствия в порт Мурманск снова зайдёт самый большой парусник в мире «Седов». У северян будет возможность подняться на него. Трап будет открыт 31 июля - с 16.00 до 19.00 и с 1 по 3 августа - с 11.00 до 19.00. Барк будет стоять у пирса дальних линий.
При себе важно иметь паспорт, дети до 14 лет должны быть только в сопровождении взрослых.
Город планирует встретить легендарный барк масштабным праздником: на площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы.
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