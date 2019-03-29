Приход весны в Мурманск не понравился Андрею Чибису

По поручению главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области продолжается комплексная работа по наведению порядка во дворах и обеспечению безопасности жителей. Крыши домов и проезды освобождаются от снега и наледи. Жители области по различным каналам сообщают в органы власти о недоработках управляющих компаний, по всем жалобам проводятся проверки.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Андрей Чибис лично принял участие в проверке, начав инспекцию с одного и мурманских дворов на улице Полярные Зори. Сигнал о том, что работа во дворе практически не ведётся, поступил к главе региона в социальных сетях. В момент проверки работы по уборке двора только начались. Глава региона обратил внимание, что проблема не только в сугробах и наледи – не убраны контейнерные площадки, в плохом состоянии подъезды.

«То, в каком состоянии сейчас находится город, просто ужасает – снег и наледь во многих дворах не убирали за зиму ни разу. Конечно, за сутки исправить то, что не делалось год, невозможно, поэтому муниципалитету поручено начать с самых опасных территорий. Запущена «Горячая линия ЖКХ» – по телефону +7 800-250-78-25 операторы принимают жалобы жителей региона – в первую очередь, на опасные крыши», – прокомментировал глава Мурманской области Андрей Чибис.