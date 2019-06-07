Приходит холод – в Мурманске отключают отопление

Постановлением администрации города Мурманска решено с 8 часов 9 июня отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2019 год, сообщает администрация города Мурманска.

Хочется отметить, что как сообщает Мурманское УГМС, вечером 8 июня, с отворотом ветра к северному, ожидается понижение температуры воздуха. 9-10 июня под влиянием арктического антициклона на Кольском полуострове ожидается относительно холодная погода.