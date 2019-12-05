Приходит праздник на западный берег залива

Мурманск в полярную ночь украшает 285 световых конструкций. Яркими огоньками в столице Заполярья засияли шары, светодиодные консоли, игрушки. Украсили город-герой и световые гирлянды общей протяженностью 25 километров.

Праздничное оформление получил каждый микрорайон Мурманска — от жилого района Росляково до Абрам-Мыса, где для создания праздничного настроения у детей и их родителей в преддверии Нового 2020 года на общественной территории в районе дома № 13 по переулку Охотничий установлены две зимние горки для разных возрастных категорий. Малая горка высотой до 1,5 метров предназначена для детей в возрасте до 6 лет, большая, высотой 4 метра — для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

— К нам обратились жители Абрам-Мыса с просьбой организовать зону отдыха, — рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. — В администрации на нашу инициативу поддержали, сегодня мы видим, что у детей и взрослых появилось место для досуга в новогодние праздники.

Ни одно обращение мурманчан к городским депутатам не остается без ответа. Так, во время сегодняшнего объезда жители Первомайского округа пожаловались главе муниципального образования город Мурманск Андрею Сысоеву на управляющую компанию, которая не желает решать проблему с горячей водой – в доме неисправен бойлер. Есть претензии к очистке дворов и крылец подъездов от снега.

— Коммунальные проблемы, состояние дворовых территорий нельзя оставлять без внимания. Хорошо, когда в подобных обсуждениях участвуют обе стороны — и собственники квартир, и представитель управляющей организации. Так мы можем выяснить больше значимых для решения проблемы фактов, наладить диалог. Эту ситуацию мы будем держать на контроле, — заверил Андрей Сысоев.