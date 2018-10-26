Мурманская область. Арктика26.10.18 15:34
Приходите на юридические консультации от нашего эксперта!
В субботу, 27 октября, с 12.30 до 14.00 будет работать «Юридическая клиника». Студенты СЗИ МГЭУ под руководством экс-прокурора, специалиста по юридическим вопросам, эксперта и ведущего телеканала «Арктик-ТВ» Алексея Круглина окажут юридическую консультацию каждому обратившемуся.
Адрес: г.Мурманск, просп. Кольский 51. СЗИ МГЭУ.
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