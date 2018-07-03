Примерный двор на улице Скальной

Сегодня специалисты Управления Октябрьского административного округа совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Татьяной Елпановой проверили состояние придомовой территории в районе домов №№ 17, 19 и 21 по улице Скальной. По мнению комиссии, этот двор является положительным примером. Здесь управляющая компания действует в тандеме с собственниками. Жильцы принимают активное участие в субботниках, занимаются вопросами благоустройства.

– Самое главное, что совместный труд жильцов и жилищников приводит к замечательному результату: территория чистая и ухоженная, – отметила Татьяна Елпанова. – Призываю всех жителей города более внимательно относиться к вопросу порядка во дворах и принимать активное участие в их благоустройстве.

К слову, проверки состояния дворовых территорий продолжаются во всех округах города. Их главная цель – не выставлять управляющим компаниям многотысячные штрафы, а заставить их работать. Не от случая к случаю, а систематически.

Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве выполняемой жилищниками работы. После предупреждений и штрафов многие из них серьезнее относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

– Проверка в этом дворе показала – контейнерная площадка чистая, замечаний к УК на данном объекте нет, – пояснил заместитель начальника управления Октябрьского административного округа администрации города Мурманска Александр Боянжу.

Если организация не выполняет свои обязательства, горожане могут провести общее собрание и перевыбрать управляющую компанию. Собственники могут создать инициативную группу и объявить конкурс на управление многоквартирным домом. Тогда у жильцов появится возможность сравнить тарифы, перечень услуг, схемы ремонта. При управлении каждого территориального округа работает административная комиссия, куда можно обратиться с жалобой, кроме того, горожанам могут помочь в организации «Новые формы управления». Можно обратиться в прокуратуру или Государственную жилищную инспекцию.