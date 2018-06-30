Примета: не берите на свидание сим-карту, а то встреча не состоится

В мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 прекращены длительные свидания и составлены протоколы об административном правонарушении в отношении гражданских лиц.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, при досмотре личных вещей у мурманчанки в дамской сумке был обнаружен спрятанный мобильный телефон, с аккумуляторной батареей и сим-картой одного из операторов сотовой связи.

В другом случае у жителя Мурмашей сим-карта находилась в кошельке.

Перед началом свидания до граждан был доведён порядок проведения свиданий, предлагалось сдать запрещённые предметы. Граждане были также предупреждены об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка.

Результатом невыполнения законных требований стала отмена свиданий и составление административного протокола. По данным фактам проводятся проверки.