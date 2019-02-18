Принудительный спуск лавин проводят на склонах горы Юкспорр

18 февраля с 12.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах № 16, 17, 18 и 19 (юго-западном и западном склонах горы Юкспорр).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения в указанный период времени будет временно (на момент подрыва взрывчатых материалов и схода лавины) ограничиваться движение транспортных средств по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (на участке от бывшего гаража «Юбилейный» до поворота к санаторию-профилакторию «Тирвас»).

Телефоны дежурных служб: ЕДДС г. Кировска 8(815-31) 5-57-89; Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95