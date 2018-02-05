Принудительный спуск снежных лавин в Хибинах

5 февраля с 16.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Козья тропа» (территория Восточного рудника КФ АО «Апатит»).

Спасатели предупреждают, что в этот период запрещается нахождение людей в опасной зоне. Телефоны оперативных дежурных: поисково-спасательное подразделение (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.