Мурманская область. Арктика05.02.18 07:00
Принудительный спуск снежных лавин в Хибинах
5 февраля с 16.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Козья тропа» (территория Восточного рудника КФ АО «Апатит»).
Спасатели предупреждают, что в этот период запрещается нахождение людей в опасной зоне. Телефоны оперативных дежурных: поисково-спасательное подразделение (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.
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