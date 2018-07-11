Принят ФЗ о снижении акцизов на бензин и введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья

Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации принят федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Документом предусматривается снижение с 1 июня по 31 декабря 2018 года акцизов на автомобильный бензин класса 5 с 11213 до 8213 рублей за одну тонну и дизельное топливо с 7665 до 5665 рублей за одну тонну.

Также внесенные изменения предусматривают дополнение Налогового кодекса Российской Федерации новой главой 254 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», расчет, исчисление и уплата которого отличительны от налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль организаций.

Исчисление налога будет происходить с учетом экономики разработки месторождений углеводородного сырья за весь инвестиционный период, а уровень налоговых изъятий - от доходности каждого участка недр в отдельности, что позволит ввести в разработку низкорентабельные месторождения, содержащие, в том числе трудноизвлекаемые запасы.

Таким образом, до окупаемости проекта разработки участка недр углеводородного сырья, налоговая нагрузка будет существенно ниже, чем при действующей системе налогообложения, что позволить повысить рентабельность проектов, выйти на окупаемость за более короткие сроки.

В результате данного нововведения ожидается увеличение поступлений в федеральный бюджет за счёт роста доходов от добычи УВС.

Принятый закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.