Принят «пакет» законопроектов, который закрепляет на территории Мурманской области право на меры социальной поддержки гражданам старшего возраста

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, председатель областного суда И.Н. Пивцаев, заместители Губернатора И.О. Погребняк и А.А. Векшин, главный федеральный инспектор по Мурманской области А.Ю. Маяков, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, муниципальных образований, общественности, средств массовой информации. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Парламентарии рассмотрели свыше 20 вопросов.

В окончательной редакции принят «пакет» законопроектов, закрепляющих на территории Мурманской области право на меры социальной поддержки гражданам старшего возраста. Речь идёт о ветеранах труда, как регионального, так и федерального уровней по достижении мужчинами возраста 55 лет и женщинами – 50 лет при условии, что размер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума установленного правительством области для трудоспособного населения, лицах предпенсионного возраста, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Кроме того, остаётся неизменным право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт граждан старше 70 лет при условии проживания с ними родственников предпенсионного возраста. Также сохраняются льготы по транспортному налогу для физических лиц, соответствующих определенным условиям, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года, по аналогии с категорией лиц, являющихся получателями пенсий.

Процедуру окончательного чтения прошел законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области», который уточняет границу между муниципальными образованиями – Кировском и Ловозерским районом.

В окончательном виде принят проект закона «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области». Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, на 2019 год будет установлен региональный коэффициент в размере 2,0 (сейчас - 1,8)

Областные законодатели обсудили и приняли в первом чтении проект закона «О единой субвенции местным бюджетам». Он определяет порядок распределения и перераспределения единой субвенции, которая носит целевой характер, между муниципальными образовательными организациями.

Депутаты приняли в первом чтении проект областного закона, который вносит изменение в статью 6 закона Мурманской области «О содержании животных». Предлагается отменить одно из условий организации проведения мероприятий по отлову, согласно которому стерилизованные безнадзорные животные, имеющие метку установленного образца, отлову не подлежат, за исключением проявляющих немотивированную агрессию по отношению к человеку. Данные корректировки приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным, которое предусматривает решение вопроса регулирования численности безнадзорных животных, как источника болезней, путем отлова и содержания.

Дума решила направить обращение к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. При расчете коэффициента дифференциации Методикой распределения субвенций не учитываются повышенные районные коэффициенты к заработной плате, установленные в регионе. В связи с этим выпадающие доходы территориального Фонда составляют в этом году 491,6 млн. рублей.

Региональные парламентарии рассмотрели ряд «кадровых» вопросов. Одобрена кандидатура М.В. Шилова для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Депутаты также поддержали кандидатуры для назначения на должности мировых судей судебных участков Мурманска.