ПРОЩЕ ГОВОРЯ: 50 лет в танце - только в «Радость»Мурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.04.18 10:27

Принят закон Мурманской области об отсрочке начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц

На заседании Мурманской областной Думы принят в первом чтении и окончательной редакции закон Мурманской области «Об установлении на территории Мурманской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года».

Нормативный правовой акт подготовлен в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты, предусматривающих, в частности, возможность принятия регионом решения об отсрочке начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц, исчисленного исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

В Мурманской области переход на уплату налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости осуществлен с 1 января 2017 года. 

В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц за 2017 год подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря 2018 года. В случае неуплаты налога на имущество физических лиц в установленный законодательством срок пеня по данному налогу начисляется с 2 декабря 2018 года.

Согласно принятому закону Мурманской области начисление пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года, будет осуществляться начиная с 1 июля 2019 года.

Перенос даты начала начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц позволит жителям области получить дополнительное время для того, чтобы разобраться в новых правилах расчета налога по кадастровой стоимости, получить необходимые консультации и уплатить налог без начисления пени.

Закон будет направлен Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 454 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
Комментарий к новости:Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих
Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Комментарий к новости:Из-за законодательных изменений к 2020 году в Мурманске могут отключить более 1700 лифтов
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика