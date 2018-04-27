Принят закон Мурманской области об отсрочке начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц

На заседании Мурманской областной Думы принят в первом чтении и окончательной редакции закон Мурманской области «Об установлении на территории Мурманской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года».



Нормативный правовой акт подготовлен в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты, предусматривающих, в частности, возможность принятия регионом решения об отсрочке начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц, исчисленного исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (от 27.11.2017 № 335-ФЗ).



В Мурманской области переход на уплату налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости осуществлен с 1 января 2017 года.



В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц за 2017 год подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря 2018 года. В случае неуплаты налога на имущество физических лиц в установленный законодательством срок пеня по данному налогу начисляется с 2 декабря 2018 года.



Согласно принятому закону Мурманской области начисление пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года, будет осуществляться начиная с 1 июля 2019 года.



Перенос даты начала начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц позволит жителям области получить дополнительное время для того, чтобы разобраться в новых правилах расчета налога по кадастровой стоимости, получить необходимые консультации и уплатить налог без начисления пени.



Закон будет направлен Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.