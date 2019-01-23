Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 январяСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.01.19 15:02

Принято 118 законов Мурманской области - Сергей Дубовой отчитался о работе регионального парламента в 2018 году

Встреча с журналистами председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового началась с минуты молчания в память о военных лётчиках, погибших накануне под Оленегорском.

Во время пресс-конференции спикер отметил, что основной итог – принятие бюджета области, в котором сохранены все социальные обязательства, запланировано продолжение строительства и реконструкции жилья, социальных, спортивных объектов, учреждений здравоохранения, обустройство дворовых территорий.

В числе реальных итогов Сергей Дубовой назвал принятие закона «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения», который позволил привлечь в Мурманскую область 17 врачей, имеющих необходимый стаж и опыт работы. Также на 7,1% по сравнению с предыдущим годом увеличены расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций на текущий финансовый год.

Депутаты направили по значимым для Мурманской области вопросам 17 обращений в федеральный центр. В их числе - обращение, где региональные парламентарии высказали свою позицию о целесообразности сохранения установленного федеральным законом механизма долгосрочного закрепления долей квот добычи водных биологических ресурсов.

Депутаты Мурманской областной Думы разработали проект федерального закона, который совершенствует порядок предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, желающим выехать на новое место жительства, и постановку их на учёт. Об этом шла речь в ходе проведения Дней Мурманской области в Совете Федерации.

Приняты законы, устанавливающие меры социальной поддержки для жителей области предпенсионного возраста.

Всего за год принято 118 законов Мурманской области.

Немало законодательных инициатив рождается по итогам обращений и встреч с жителями региона, подчеркнул Сергей Дубовой. Депутаты провели 45 приёмов граждан в стенах областной Думы и рассмотрели более двух тысяч обращений от жителей области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
Комментарий к новости:Андрей Сысоев рассказал журналистам об итогах работы в 2018 году
Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помнить и понимать творчество Николая Скромного в период очередного перелома
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:25«Еда по правилам и без». ТВ-шоу (12+)17:15«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на бензин ведут себя разнонаправленно-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копейки, евро – почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 346 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика