Принято 118 законов Мурманской области - Сергей Дубовой отчитался о работе регионального парламента в 2018 году

Встреча с журналистами председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового началась с минуты молчания в память о военных лётчиках, погибших накануне под Оленегорском.

Во время пресс-конференции спикер отметил, что основной итог – принятие бюджета области, в котором сохранены все социальные обязательства, запланировано продолжение строительства и реконструкции жилья, социальных, спортивных объектов, учреждений здравоохранения, обустройство дворовых территорий.

В числе реальных итогов Сергей Дубовой назвал принятие закона «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения», который позволил привлечь в Мурманскую область 17 врачей, имеющих необходимый стаж и опыт работы. Также на 7,1% по сравнению с предыдущим годом увеличены расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций на текущий финансовый год.

Депутаты направили по значимым для Мурманской области вопросам 17 обращений в федеральный центр. В их числе - обращение, где региональные парламентарии высказали свою позицию о целесообразности сохранения установленного федеральным законом механизма долгосрочного закрепления долей квот добычи водных биологических ресурсов.

Депутаты Мурманской областной Думы разработали проект федерального закона, который совершенствует порядок предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, желающим выехать на новое место жительства, и постановку их на учёт. Об этом шла речь в ходе проведения Дней Мурманской области в Совете Федерации.

Приняты законы, устанавливающие меры социальной поддержки для жителей области предпенсионного возраста.

Всего за год принято 118 законов Мурманской области.

Немало законодательных инициатив рождается по итогам обращений и встреч с жителями региона, подчеркнул Сергей Дубовой. Депутаты провели 45 приёмов граждан в стенах областной Думы и рассмотрели более двух тысяч обращений от жителей области.