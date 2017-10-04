Принято решение о начале процедуры ускоренного исключения из общего списка четырёх экологических «горячих точек» Мурманской области

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в конце сентября приняло участие в заседании рабочей группы по охране окружающей среды Совета Баренцева/Евроарктического региона в норвежском г.Кьеррингей, на котором рассматривался вопрос по исключению «горячих точек» Мурманской области, по охране природы, по водным вопросам, по чистому производству и экологически безопасному потреблению.

В рамках заседания были обобщены результаты работы РГОС СБЕР, включая подготовку итоговой декларации, подлежащие обсуждению в ходе встречи министров окружающей среды СБЕР, запланированной на 30 ноября этого года в городе Вардо.

В ходе заседания отдельных профильных подгрупп представитель Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области выступил с информацией о текущем состоянии «горячих точек» в нашем регионе и ходе реализации проекта по очистке Кольского залива от затопленных судов.

По результатам мероприятия принято решение о начале процедуры ускоренного исключения из общего списка четырех «горячих точек» Мурманской области.