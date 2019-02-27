В посёлке Раякоски состоялось рабочее совещание по проведению XXII традиционного массового лыжного пробега стран Баренц-региона «Лыжня дружбы».

Как показало инспектирование лыжной трассы, толщина снежного покрова недостаточна для подготовки качественной и безопасной трассы. Кроме того, прогноз погоды на ближайшие десять дней неблагоприятный.

По итогам совещания принято решение о переносе массовой лыжной гонки стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» на 2020 год.