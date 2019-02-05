Принято решение о пересмотре корректировки размера платы за отопление в Кировске

В правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры и с участием курирующего территорию заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось совещание с участием Государственной жилищной инспекции Мурманской области, администрации Кировска с подведомственной территорией, представителей ПАО «ТГК-1». Основная тема – выработка и принятие мер, направленных на снижение социальной напряженности в Кировске, связанной с предъявлением населению корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению.

По результатам совещания достигнуты следующие соглашения: приостановить взыскание задолженности исполнителем коммунальной услуги по отоплению; организовать технические обследования общедомовых приборов учёта тепловой энергии с привлечением специализированной организации; на основании выводов привлеченной организации определить организации, допустившие повышенное энергопотребление в многоквартирных домах, и корректность принятого к расчёту уровня энергопотребления; в суммах квитанций на оплату текущих платежей, выставленных населению Кировска, исключить учёт задолженности по корректировке за период 2017-2018 гг.