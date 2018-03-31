Принято решение о введении ограничения скоростного режима на участке км 4 – км автодороги Апатиты – Кировск

Руководство «Мурманскавтодора» обеспокоено всплеском аварийности на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Апатиты – Кировск в наступившем году. Достаточно вспомнить резонансное дорожно-транспортное происшествие 21 февраля на км 5+470 с маршрутным микроавтобусом, в котором получили ранения 15 человек.

В целях повышения безопасности дорожного движения «Мурманскавтодором» совместно с ГИБДД принято решение о введении ограничения скоростного режима на участке км 4 – км 6. Соответствующие дорожные знаки ограничения максимальной скорости («50 км/ч») здесь уже установлены.

Просьба к водителям, совершающим поездки по указанной автомобильной дороге быть внимательнее за рулём. Надо ли, ради нескольких минут экономии, мчаться по весьма интенсивной трассе, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, превышать скорость, идти на лихой обгон, выезжать на встречную полосу, демонстрировать агрессивное вождение, доводить до повреждения свой дорогой автомобиль, вступать в конфликт с ГИБДД?

Дошло до того, что уже звучат призывы снять гибкие сигнальные столбики, которые были установлены в 2014-2015 годах по оси проезжей части на ряде участков дороги и, между прочим, смогли заметно снизить аварийность. Кто-то погрузился в мечты о реконструкции дороги, требуя приступить к ней немедленно. Однако ехать надо сегодня, ехать надо сейчас, ехать надо по той дороге, что есть в данную минуту. Берегите себя и своих близких, берегите тех, кто едет рядом. Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, призывают специалисты «Мурманскавтодора.