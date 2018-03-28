Принято решение о выделении семьям погибших при взрыве газа по 100 тысяч рублей на организацию похорон

Организация помощи мурманчанам, пострадавшим и лишившимся жилья в результате взрыва бытового газа в Мурманске на улице Свердлова, стала основной темой состоявшейся сегодня рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым и главой муниципалитета Дмитрием Филипповым.

Андрей Сысоев сообщил, что сейчас в пункте временного размещения (ПВР) находятся четыре семьи, это 14 человек. Пункт оборудован всем необходимым: мебелью, постельным бельём, плитами для приготовления горячей пищи. Температура в помещениях комфортная. Жалоб от граждан, проживающих в ПВР, не поступало.

По словам Андрея Сысоева, дом, где произошёл взрыв, был обследован с использованием специальной аппаратуры, поступившей из МЧС России. По результатам обследований второй и третий подъезды признаны пригодными для проживания. По первому подъезду работы продолжаются, решение о возможности его восстановления будет принято после дополнительных обследований. Администрацией города принято решение о выделении семьям погибших при взрыве по 100 тысяч рублей на организацию похорон.

Глава региона отметила, что будет держать ситуацию на личном контроле и попросила руководство муниципалитета проработать возможность выделения лишившимся крова людям жилья из городского маневренного фонда, держать связь с нуждающимися в помощи людьми, принять активное личное участие в судьбе всех пострадавших.

Также сегодня губернатор Марина Ковтун навестила в больнице пострадавшего от взрыва 11-летнего Никиту, пообщалась с его родителями и лечащим врачом. По их словам, ребёнок идёт на поправку.