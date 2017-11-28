Принято решение о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру в подъезде дома, разрушенного от взрыва бытового газа

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вчера встретился с жильцами подъезда дома № 78 по улице Зелёной, пострадавшего от взрыва бытового газа, который произошёл 24 ноября. На встрече присутствовали представители Главного управления МЧС России по Мурманской области, структурных подразделений администрации областного центра и управляющей организации. Жильцы смогли задать все волнующие их вопросы.

– Администрацией города Мурманска принято решение о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру в подъезде, пострадавшем от взрыва, – сообщил Андрей Сысоев. – В настоящее время ведётся расследование случившегося. Специалисты проводят экспертизу состояния здания.

По результатам работы технической комиссии будет решена дальнейшая судьба подъезда, при возможности проведён ремонт помещений. На это время лицам, зарегистрированным в квартирах пострадавшего подъезда, по заявлениям будет предоставлено жильё в маневренном фонде.

Глава администрации заверил, что каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке, жильцам будет оказана необходимая помощь.