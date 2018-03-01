Принято решение о запуске проекта «Система-112»

Сегодня первый заместитель Алексей Тюкавин провел очередное заседание Совета по проектной деятельности Мурманской области.

На рассмотрение Совета были представлены две проектные инициативы, подготовленные комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области и аппаратом правительства Мурманской области, по результатам обсуждения приняты решения о запуске проектов.

Проект «Система-112» предусматривает создание к концу 2019 года системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Мурманской области. Руководителем проекта назначен исполняющий обязанности председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко, а роль куратора исполнит первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Проект «Единая кадровая служба» направлен на повышение эффективности реализации региональной кадровой политики путем централизации функций исполнительных органов в сфере управления гражданской службой и автоматизации процессов кадрового делопроизводства. Руководителем проекта назначена начальник управления государственной службы и кадров аппарата правительства Мурманской области Светлана Базоева, куратором проекта – заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

До 30 марта текущего года назначенные руководители должны разработать паспорта запущенных проектов, на апрель 2018 года запланировано проведение очередного заседания Совета, посвященного их рассмотрению и утверждению.