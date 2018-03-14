Приняты 10 решений о предоставлении права пользования недрами нашего региона

В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялось заседание рабочей комиссии по лицензированию. На заседании были рассмотрены поступившие в адрес министерства заявки от недропользователей о досрочном прекращении права пользования недрами, о предоставлении права пользования недрами без проведения аукциона и на внесение изменений в условия предоставления лицензии.

Значительная часть рассмотренных заявок связана с предоставлением организациям права пользования недрами для разведки и добычи песчано-гравийной смеси на месторождениях с целью ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, расположенных в центральных и южных районах Мурманской области.

По итогам заседания были приняты 10 решений о предоставлении права пользования недрами, в том числе о предоставлении ООО «Техпром» права пользования недрами для разведки и добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Сальница» для капитального ремонта 74-89 км автомобильной дороги Умба – Варзуга, 9 решений о прекращении права пользования недрами, два решения о внесении изменений в лицензии.